30 de octubre de 2025

Pedregal tendrá un Mercado de Marisco y entrega de títulos de propiedad en Panamá Este

Presidente Mulino anuncia avance del Mercado de Mariscos de Pedregal y entrega de 300 títulos de propiedad en Panamá Este para más de 2,500 personas.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó dos proyectos que beneficiarán a miles de panameños: la primera etapa del Mercado de Mariscos de Pedregal y la entrega de 300 títulos de propiedad en Panamá Este.

Presidente Mulino presenta proyecto de Mercado de Mariscos

"El Mercado de Mariscos de Pedregal, un proyecto pionero en Panamá, integra procesamiento, venta y mercadeo de pescado en un solo espacio. Más de 500 usuarios entre pescadores, comerciantes y empresas de servicios se beneficiarán de instalaciones modernas. La primera etapa se encuentra a un 90% de avance, con una inversión superior a 3 millones de dólares y se proyecta concluir en diciembre de este año", afirmó Mulino.

El mercado busca fortalecer la cadena de valor de la pesca en Panamá, ofreciendo a los productores y comerciantes infraestructura moderna, seguridad sanitaria y facilidades logísticas en un mismo lugar, impulsando así la economía local.

Entrega de títulos de propiedad

El mandatario también anunció que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entregará 300 títulos de propiedad en Panamá Este, beneficiando a más de 2,500 personas.

"La entrega se realizará el próximo 31 de octubre en las comunidades de La Mesa de San Martín, Bajo Cordero, Mañanitas y Los Lotes de Pacora", agregó Mulino.

Estas acciones buscan garantizar seguridad jurídica y promover el desarrollo urbano y social en zonas clave del país, fortaleciendo la confianza de las familias y generando oportunidades de inversión y emprendimiento.

