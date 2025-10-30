Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 11:46

MEDUCA destituye a funcionario en Veraguas tras discusión durante su jornada laboral

El MEDUCA informó que el funcionario ha sido destituido, conforme a las normas que rigen al MEDUCA y al código de ética.

Ana Canto
El Ministerio de Educación (MEDUCA) rechazó el comportamiento de un servidor público en la provincia de Veraguas, quien protagonizó una discusión durante su jornada laboral y utilizó un vehículo propiedad del Estado, según evidencia un video difundido en redes sociales.

La institución informó que el funcionario ha sido destituido, conforme a las normas que rigen al MEDUCA y al código de ética, que obliga a todos los servidores públicos a actuar con corrección y responsabilidad.

