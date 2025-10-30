MEDUCA destituye a funcionario en Veraguas tras discusión durante su jornada laboral.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) rechazó el comportamiento de un servidor público en la provincia de Veraguas, quien protagonizó una discusión durante su jornada laboral y utilizó un vehículo propiedad del Estado, según evidencia un video difundido en redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1983924683473875366&partner=&hide_thread=false
Comunicado#ConPasoFirme #SomosMeduca pic.twitter.com/CPHPUb86T5— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 30, 2025