MEDUCA: presenta avances en la licitación de laptops para estudiantes y docentes

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) presentó un balance sobre los avances en el proceso de licitación para la adquisición de computadoras portátiles destinadas a estudiantes y docentes del sistema oficial, las cuales incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.

Entre las sugerencias presentadas por las empresas interesadas en la licitación destacan el aumento del precio de referencia, la inclusión de una suma por pago anticipado en el contrato, el incremento del porcentaje de onerosidad del acto público y la reducción del porcentaje de las multas por incumplimiento.

Además, se solicitó eliminar la carta de intención de financiamiento, suprimir la exigencia del capital de trabajo y modificar el índice de liquidez.

El viceministro administrativo, Roberto Sevillano, afirmó que el precio de referencia, que asciende a B/. 230,262,640.00, es justo. “Nosotros solo vamos a pagar lo que cuesten las cosas”, aseguró.

Agregó que el monto es adecuado, aunque podrían revisarse los márgenes de ganancia, y enfatizó que no existe ninguna inclinación hacia una empresa en particular.

El acto de homologación se extendió hasta el martes 21 de octubre, mientras que la apertura de propuestas está programada para el 12 de noviembre.