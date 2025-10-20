Panamá Nacionales -

Meduca brinda detalles sobre licitación de computadoras portátiles y laptops

Autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) brindaron detalles sobre el proceso de licitación para la adquisición de computadoras portátiles y laptops para estudiantes y docentes de centros educativos oficiales. Más de 40 empresas han mostrado interés y han emitido sugerencias, entre las que se encuentran el incremento del precio de referencia, tomar en cuenta los pagos anticipados por la contratación, reducir el porcentaje de las multas por incumplimiento y modificar el índice de liquidez.