Desfiles patrios 2025: Vía España será utilizada como ruta por primera vez en 14 años

Autoridades del Ministerio de Educación (MEDUCA), la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmaron este martes las rutas oficiales para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, así como la logística relacionada con cierres de calles e inversiones de carriles.

Autoridades explican cierres e inversiones de carriles por desfiles patrios

Ruta 1 - Casco Antiguo (Presidencia): inicia en calle 3era Parque Simón Bolívar y termina en calle 26 avenida Balboa.

Las rutas son las siguientes:

Ruta 1 – Casco Antiguo (Presidencia): inicia en calle 3era del Parque Simón Bolívar y finaliza en calle 26 con avenida Balboa.

Ruta 2 – Vía España: inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y culmina en la Caja de Ahorros.

Cabe destacar que la Vía España no se utilizaba como ruta para desfiles patrios desde hace 14 años, marcando un retorno significativo para esta emblemática arteria vial de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los conductores a planificar sus rutas con anticipación, respetar los cierres y desvíos, y seguir las indicaciones de la Policía Nacional durante las celebraciones para garantizar la seguridad de todos los asistentes.