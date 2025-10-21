Familiares de Yaris Jiménez piden que no se aplace el juicio oral contra su presunta asesina

Los familiares de Yaris Jiménez continúan a la espera de justicia por el asesinato de la joven, presuntamente a manos de su pareja sentimental, Marichely Ruiz.

El juicio oral por este caso está programado para el 28 de octubre, y la familia ha solicitado que la fecha no sea modificada, confiando en que finalmente se haga justicia por la víctima.

Familiares de Yaris Jiménez piden que no se aplace el juicio

Para el próximo 28 de octubre está programado el juicio oral y piden que la fecha no sea cambiada.



“En los próximos días nos vamos a enfrentar a un juicio oral en el que esperamos justicia principalmente. Como familia alzamos la voz por sus hijos; a la asesina la pueden visitar sus familiares en alguna cárcel, pero mis sobrinos y nosotros como familia tenemos que visitarla en un cementerio”, expresó Milagros Jiménez, hermana de la víctima.

El caso de Yaris Jiménez ha conmovido a la comunidad, que se ha solidarizado con la familia y exige que se imponga una sentencia ejemplar. Los familiares recordaron que detrás de este crimen hay niños huérfanos que merecen crecer con la certeza de que se hizo justicia.