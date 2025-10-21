Detienen a colombiano requerido por atropellar a un hombre en Pedregal

La Policía Nacional aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano colombiano requerido por el delito de homicidio culposo, vinculado a un hecho de tránsito con resultado fatal.

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre en el sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado.

La @policiadepanama aprehendió en @tocumenaero a un ciudadano colombiano requerido por el delito de homicidio culposo, tras el atropello de un hombre que se registró el pasado 17 de octubre en el sector de Villalobos, Pedregal.

Las autoridades informaron que el ciudadano intentaba salir del país cuando fue identificado y detenido por las unidades policiales, en coordinación con el Ministerio Público. El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la seguridad y garantizar que las personas requeridas por la justicia enfrenten los procesos legales establecidos.