Presidente José Raúl Mulino se reúne con el secretario general de la OEA.

El presidente José Raúl Mulino recibió en el Palacio de las Garzas al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien dialogó sobre los desafíos actuales de la región y los preparativos para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que se celebrará en Panamá el próximo año.
