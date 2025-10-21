Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 16:22

Presidente José Raúl Mulino se reúne con el secretario general de la OEA

El presidente José Raúl Mulino recibió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino recibió en el Palacio de las Garzas al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien dialogó sobre los desafíos actuales de la región y los preparativos para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que se celebrará en Panamá el próximo año.

"Un encuentro que refuerza nuestro papel como punto de convergencia para las Américas y como nación comprometida con los ideales de unión y entendimiento que inspiraron a Bolívar hace dos siglos. Desde Panamá, seguimos tendiendo puentes que unen a nuestro continente", afirmó la Presidencia panameña en un comunicado.

