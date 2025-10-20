Panamá Nacionales -

Declaración conjunta de los presidentes de Panamá y Paraguay

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, emitieron una declaración conjunta tras la reunión sostenida en el Palacio de Las Garzas. Mulino detalló que se empieza a definir una ruta de integración de los sectores financieros entre ambos países. Por su parte, el mandatario Peña destacó la integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) y expresó su disposición para colaborar en ese proceso.