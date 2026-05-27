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Expresidente del Conep opina que disputa con Costa Rica surgió tras la evolución de la producción panameña

El empresario Antonio Fletcher, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), explicó cómo se originó la disputa comercial entre Panamá y Costa Rica, luego de que el país evolucionara en algunos sectores productivos, generando las barreras no arancelarias del país centroamericano. Señaló que esta diosputa con enfoque comercial ha pasado a la esfera fitosanitaria, siendo el principal obstáculo que no se ha podido resolver.