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Presidente del Conep apuesta por menos burocracia para impulsar los sectores de la economía

Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destacó la importancia de contar con financiamiento para apoyar sectores como el agro y establecer políticas que permitan una mejor planificación para beneficiar a la producción nacional. Aseguró que la empresa sabe lo que hay que hacer para mejorar la economía, pero se requiere voluntad de escuchar y aprovechar las oportunidades.