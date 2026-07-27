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Conep desarrollará foro sobre uso de recursos naturales en Coclé

Raúl Vallarino vicpresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), compartió una invitación para participar de Foro-Taller: "Modelo de Gestión para el uso de los Recursos Naturales", que se realizará el martes 28 de julio de 2026 de 9:00 a.m. – 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones Coeduco, que permitirá a ciudadanos de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas aportar al modelo de gestión responsable sobre el uso de los recursos naturales.