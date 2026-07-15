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Presidente de Conep habla sobre la generación de 80 mil empleos anunciada por Mulino

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, hizo referencia al anuncio realizado el 1 de julio por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la generación de 80 mil empleos desde la empresa privada. Hizo un llamado al gobierno a tomar acción y a generar las herramientas para que el sector privado pueda generar los empleos.