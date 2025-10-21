Así puedes participar en el concurso "Calles que Brillan" de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía de Panamá lanzó el concurso “Calles que Brillan”, una iniciativa que busca promover la creatividad, la unión y el rescate de las tradiciones decembrinas mediante la decoración de calles, avenidas y comunidades en los 26 corregimientos del distrito capital.

La apertura oficial del concurso se realizó este lunes, marcando el inicio de las actividades del Festival Internacional Navideño 2025 “City of the Stars”, que invita a los residentes de cada barrio a vestir sus calles con luces, colores y esperanza.

Las inscripciones estarán abiertas del 20 de octubre al 15 de noviembre a través del sitio web oficial de Navidad: https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/.

Las comunidades interesadas deberán inscribirse como grupo, con un mínimo de diez casas decoradas por calle o avenida. Las propuestas deberán reflejar temáticas navideñas tradicionales, como nacimientos, pesebres y alumbrados festivos, valorando además el uso de materiales reciclables o reutilizables.

Criterios de evaluación del concurso “Calles que Brillan”

El jurado evaluará las decoraciones tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Espíritu navideño (alumbrado y decoración): 40 %

Creatividad y originalidad: 30%

Participación comunitaria: 20%

Uso de materiales reciclables o sostenibles: 10 %

La evaluación de las calles inscritas se realizará del 1 al 18 de diciembre, y los ganadores serán anunciados el viernes 19 de diciembre.