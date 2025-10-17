Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 14:53

Ministra Lucy Molinar se refiere sobre licitación de laptops para estudiantes y docentes

La ministra Lucy Molinar detalló que, a pesar de que la licitación recibe críticas, se busca adquirir equipos de mejor calidad a un costo justo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, se refirió a la adquisición de laptops para estudiantes y docentes del sector oficial, destacando que a pesar de que la licitación podría recibir críticas, pidió paciencia, ya que se busca obtener equipos de mejor calidad al costo justo.

“Esta va a ser una licitación igualita que el Internet, mucho ruido, mucha guerra. Paciencia, vamos a sacar el mejor producto al precio correcto", señaló Molinar.

MEDUCA detalló que las computadoras portátiles incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.

Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para docentes

  • Cantidad 54,000 computadoras
  • Procesador: CPU + NPU (IA)
  • Memoria RAM: 16 GB
  • Disco: 512 GB
  • Pantalla: 14 pulgadas
  • Conectividad: LTE con eSIM integrada
  • Bloqueo Antirobo
  • Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
  • Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
  • Medición de uso de las aplicaciones instaladas
  • Batería de larga duración mínimo de 16 horas
  • Precio de referencia unitario: B/. 472.38
  • Precio de referencia por renglón: B/. 27,294,300.00

Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para estudiantes

  • Cantidad 531,250 computadoras
  • Procesador: CPU + NPU (IA)
  • Memoria RAM: 8 GB
  • Disco: 256 GB
  • Pantalla: 14 pulgadas
  • Conectividad: LTE con eSIM integrada
  • Bloqueo Antirobo
  • Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
  • Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
  • Medición de uso de las aplicaciones instaladas
  • Batería de larga duración mínimo de 16 horas
  • Precio de referencia unitario: B/348.93
  • Precio de referencia por renglón: B/. 198,347,500.00
