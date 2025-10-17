Ministra Lucy Molinar se refiere sobre licitación de laptops para estudiantes y docentes.

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, se refirió a la adquisición de laptops para estudiantes y docentes del sector oficial, destacando que a pesar de que la licitación podría recibir críticas, pidió paciencia, ya que se busca obtener equipos de mejor calidad al costo justo.
MEDUCA detalló que las computadoras portátiles incluirán la licencia Microsoft M365 A3 integrada.
Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para docentes
- Cantidad 54,000 computadoras
- Procesador: CPU + NPU (IA)
- Memoria RAM: 16 GB
- Disco: 512 GB
- Pantalla: 14 pulgadas
- Conectividad: LTE con eSIM integrada
- Bloqueo Antirobo
- Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
- Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
- Medición de uso de las aplicaciones instaladas
- Batería de larga duración mínimo de 16 horas
- Precio de referencia unitario: B/. 472.38
- Precio de referencia por renglón: B/. 27,294,300.00
Laptops del MEDUCA: Especificaciones de computadoras para estudiantes
- Cantidad 531,250 computadoras
- Procesador: CPU + NPU (IA)
- Memoria RAM: 8 GB
- Disco: 256 GB
- Pantalla: 14 pulgadas
- Conectividad: LTE con eSIM integrada
- Bloqueo Antirobo
- Antigolpes y selladas a prueba de líquidos
- Capacitación en IA, garantía y soporte técnico a nivel nacional
- Medición de uso de las aplicaciones instaladas
- Batería de larga duración mínimo de 16 horas
- Precio de referencia unitario: B/348.93
- Precio de referencia por renglón: B/. 198,347,500.00