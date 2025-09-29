Ministra Lucy Molinar viaja a Estados Unidos para fortalecer la capacitación tecnológica en MEDUCA

El Ministerio de Educación informa que la ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Estados Unidos del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, con el propósito de fortalecer la capacitación tecnológica de los docentes, en colaboración con Google.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1972773855413534970&partner=&hide_thread=false
El Ministerio de Educación informa que la ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Estados Unidos del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, con el propósito de fortalecer, junto a Google, la capacitación tecnológica de los docentes. @lucymolinarj#SomosMeduca— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) September 29, 2025