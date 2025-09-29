Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 16:38

Ministra Lucy Molinar viaja a Estados Unidos para fortalecer la capacitación tecnológica en MEDUCA

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, viaja a Estados Unidos para fortalecer la tecnología dentro del MEDUCA junto a Google.

Ministra Lucy Molinar viaja a Estados Unidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación informa que la ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Estados Unidos del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, con el propósito de fortalecer la capacitación tecnológica de los docentes, en colaboración con Google.

