Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 17:16

Ministra Lucy Molinar viajará a Corea del Sur en misión oficial por agenda bilateral

Como ministra encargada de Educación (MEDUCA) ha sido designada la viceministra Agnes de Cotes, mientras la ministra Lucy Molinar cumple su misión oficial.

Ministra Lucy Molinar viajará a Corea en misión oficial por agenda bilateral.

Ministra Lucy Molinar viajará a Corea en misión oficial por agenda bilateral.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

En atención a una agenda bilateral en Corea del Sur, la ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, realizará una misión oficial del 9 al 15 de septiembre. Durante este período, se designa a la viceministra Agnes de Cotes como ministra encargada y al director general Edwin Gordon como viceministro académico encargado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1965533379946037570&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Publican calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo y finalizarán el 11 de diciembre

Alcaldía de Panamá realizó audiencia pública de San Francisco sobre la zonificación

Ministerio Público solicita apoyo para localizar a Keira Jaén, de 18 años, desaparecida en Natá

Recomendadas

Más Noticias