En atención a una agenda bilateral en Corea del Sur, la ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, realizará una misión oficial del 9 al 15 de septiembre. Durante este período, se designa a la viceministra Agnes de Cotes como ministra encargada y al director general Edwin Gordon como viceministro académico encargado.
Panamá Nacionales - 9 de septiembre de 2025 - 17:16
Ministra Lucy Molinar viajará a Corea del Sur en misión oficial por agenda bilateral
Como ministra encargada de Educación (MEDUCA) ha sido designada la viceministra Agnes de Cotes, mientras la ministra Lucy Molinar cumple su misión oficial.
