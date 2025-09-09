Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 15:53

Atención: INADEH abre convocatoria para instructores en Darién este 12 de septiembre

El INADEH busca profesionales en áreas técnicas y académicas para el Centro de Formación de Arimae en Darién.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria para instructores este viernes 12 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Centro de Formación de Arimae, ubicado en la provincia de Darién.

La institución informó que se requieren especialistas en diversas áreas técnicas y académicas, entre ellas: refrigeración, construcción, gestión empresarial, informática, mecánica, electrónica, decoración de eventos, agropecuaria (agrónomos), electricidad (paneles solares), marítimo, motor fuera de borda y ambiente.

Asimismo, la convocatoria incluye los campos de hotelería y turismo, gastronomía, belleza, seguridad industrial, modistería y artesanía, idiomas, contabilidad, minería, docencia, responsabilidad social, tecnología y construcción civil.

Requisitos para aplicar:

  • Disponibilidad para laborar de manera presencial en turnos matutino, vespertino y nocturno.
  • Presentar hoja de vida actualizada.
  • Formación en las áreas requeridas.
  • 3 a 5 años de experiencia profesional y docente.
  • Copia de diplomas que respalden la formación académica.

El INADEH reiteró que la convocatoria busca fortalecer la capacitación en la provincia de Darién y ampliar las oportunidades de formación para los panameños.

