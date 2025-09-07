INADEH publica lista de cursos presenciales y virtuales disponibles en septiembre 2025

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer la lista de cursos disponibles en septiembre de 2025, en modalidades presencial y virtual, en la ciudad de Panamá y otras provincias del país.
Cursos presenciales del INADEH destacados
- Práctica profesional para agente de soporte V7.0
- Instalación y operación de equipos de media tensión subterráneo
- Mantenimiento en sistemas de media tensión subterráneo
- Operación básica en piso y habitación
- Intermediate Levels (Inglés)
- Arreglo de barba y bigote
Cursos virtuales del INADEH disponibles
- Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales – Nivel Avanzado
- Elementary A (Inglés)
- Beginner B (Inglés)
Los interesados podrán conocer los turnos vespertino, nocturno o matutino de cada curso a través del Buscador de Cursos por Centro del INADEH en su página web oficial.