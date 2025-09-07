Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 08:31

INADEH publica lista de cursos presenciales y virtuales disponibles en septiembre 2025

INADEH ofrece cursos presenciales y virtuales en septiembre 2025 en Panamá y provincias. Conoce opciones en soporte, electricidad, inglés y barbería.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer la lista de cursos disponibles en septiembre de 2025, en modalidades presencial y virtual, en la ciudad de Panamá y otras provincias del país.

Cursos presenciales del INADEH destacados

  • Práctica profesional para agente de soporte V7.0
  • Instalación y operación de equipos de media tensión subterráneo
  • Mantenimiento en sistemas de media tensión subterráneo
  • Operación básica en piso y habitación
  • Intermediate Levels (Inglés)
  • Arreglo de barba y bigote
Cursos virtuales del INADEH disponibles

  • Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales – Nivel Avanzado
  • Elementary A (Inglés)
  • Beginner B (Inglés)

Los interesados podrán conocer los turnos vespertino, nocturno o matutino de cada curso a través del Buscador de Cursos por Centro del INADEH en su página web oficial.

