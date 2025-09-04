Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 12:02

Alianza entre INADEH y APATEL impulsará formación y asistencia técnica en hotelería

El INADEH y APATEL firman alianza para fortalecer el talento humano mediante el desarrollo de programas de formación.

Alianza entre INADEH y APATEL impulsará formación y asistencia técnica en hotelería.

Alianza entre INADEH y APATEL impulsará formación y asistencia técnica en hotelería.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) suscribieron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de impulsar programas de capacitación y brindar asistencia técnica al sector turístico y hotelero.

Este acuerdo busca fortalecer el talento humano mediante el desarrollo de programas de formación, intercambio de conocimientos, asesoría técnica y la utilización compartida de recursos, en beneficio del crecimiento y profesionalización del sector.

La alianza también incluye la participación de expertos y técnicos, así como la producción de materiales didácticos adaptados a las necesidades actuales de la industria.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que la hotelería y el turismo representan un motor clave para la economía nacional y un escaparate del talento panameño: “Estoy convencida de que este convenio se traducirá en más panameños y panameñas certificados, insertados en empleos dignos y preparados para hacer de nuestro país un destino de excelencia”.

En esta nota:
Seguir leyendo

Procurador solicita debate de Ley Anticorrupción, pero Comisión de Gobierno prioriza otros proyectos

Requisitos del PASE-U: ¿Escuela para Padres será indispensable para el segundo pago?

Velero de la Guardia Costera de EE.UU. 'Eagle' visita Panamá hasta el 6 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias