Alianza entre INADEH y APATEL impulsará formación y asistencia técnica en hotelería.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) suscribieron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de impulsar programas de capacitación y brindar asistencia técnica al sector turístico y hotelero.

Este acuerdo busca fortalecer el talento humano mediante el desarrollo de programas de formación, intercambio de conocimientos, asesoría técnica y la utilización compartida de recursos, en beneficio del crecimiento y profesionalización del sector.

La alianza también incluye la participación de expertos y técnicos, así como la producción de materiales didácticos adaptados a las necesidades actuales de la industria.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que la hotelería y el turismo representan un motor clave para la economía nacional y un escaparate del talento panameño: “Estoy convencida de que este convenio se traducirá en más panameños y panameñas certificados, insertados en empleos dignos y preparados para hacer de nuestro país un destino de excelencia”.