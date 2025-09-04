Policía Nacional recibe 19 vehículos para reforzar seguridad turística en Panamá

El Servicio Especial de Policía Ambiental, Rural y Turística (SEPART) de la Policía Nacional recibió 19 vehículos mediante un convenio de cooperación entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Seguridad Pública , con el fin de fortalecer la seguridad en las zonas de interés turístico del país.

image

El subdirector general de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, detalló que la flota incluye 9 sedanes modelo 2025, 9 pick-ups y un busito, los cuales serán distribuidos a nivel nacional para reforzar la cobertura en sitios concurridos por nacionales y extranjeros.

La entrega se llevó a cabo en la sede de Ancón y forma parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer un servicio de calidad a los turistas, apoyado en la capacitación policial y nuevas herramientas tecnológicas, consolidando a Panamá como un destino seguro y atractivo para el visitante internacional.