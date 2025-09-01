Operativo en Betania rescatan a tres víctimas de trata y detienen a dos implicados

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) permitió el rescate de tres posibles víctimas de trata de personas en el sector de Betania, informó la autoridades este lunes.

Operativo en Betania permite rescatar a tres víctimas de trata

Tres posibles víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante un operativo conjunto de la @policiadepanama y @PGN_PANAMA realizado en Betania.



Fueron aprehendidas dos personas presuntamente vinculadas al delito de trata de personas con fines de explotación sexual. pic.twitter.com/DfvOf4uPmU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

Durante la acción, se aprehendieron dos personas presuntamente vinculadas al delito de trata con fines de explotación sexual, quienes serán puestos a disposición del sistema judicial para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forma parte de los esfuerzos continuos para combatir la trata de personas en Panamá, garantizar la protección de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.