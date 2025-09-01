Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 15:54

Operativo en Betania rescatan a tres víctimas de trata y detienen a dos implicados

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación realizaron un operativo en Betania, rescatando a tres posibles víctimas de trata de personas.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) permitió el rescate de tres posibles víctimas de trata de personas en el sector de Betania, informó la autoridades este lunes.

Durante la acción, se aprehendieron dos personas presuntamente vinculadas al delito de trata con fines de explotación sexual, quienes serán puestos a disposición del sistema judicial para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forma parte de los esfuerzos continuos para combatir la trata de personas en Panamá, garantizar la protección de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

