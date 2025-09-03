Policía captura a dos hombres por hurto en local de Albrook

Una rápida acción de la Policía Nacional permitió la aprehensión de dos hombres de 20 años presuntamente vinculados a un hurto cometido en un local comercial dentro de un centro comercial en el área de Albrook.

Contenido relacionado: Retiran a buhoneros en la 5 de Mayo tras vencerse el plazo otorgado por el Metro de Panamá

Sospechosos intentaron huir pero fueron interceptados por la Policía

image

La alerta fue emitida por un agente de seguridad del establecimiento, quien reportó que cuatro sujetos encapuchados y vestidos de negro ingresaron al local tras forzar la puerta principal. Los individuos sustrajeron varios artículos y huyeron en un vehículo con la placa cubierta.

Tras activarse los protocolos de seguridad y bloqueo, las unidades policiales ubicaron el automóvil en la parte trasera de la estación del Metro de Panamá, en la Avenida Ascanio Villalaz. Luego de dar la voz de alto, se logró detener a dos de los ocupantes.

Las autoridades informaron que uno de los aprehendidos mantiene antecedentes policiales por hurto a residencia e incumplimiento de toque de queda. El caso fue puesto a órdenes de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y dar con los otros involucrados.