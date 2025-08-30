Aprehenden a sospechoso por homicidio de menor de 17 años en actividad bailable en Atalaya

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional en relación con el homicidio de un menor de 17 años, ocurrido durante una actividad bailable en el sector de Garnaderita, distrito de Atalaya.

Policía Nacional aprehendió a un hombre presuntamente vinculado al homicidio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961889159641280769&partner=&hide_thread=false Un hombre presuntamente involucrado en el asesinato de un joven de 17 años durante una actividad bailable en el sector de Garnaderita, distrito de Atalaya, fue aprehendido por la @policiadepanama tras un operativo.

Vídeo: @policiadepanama pic.twitter.com/uJnUbZjEmQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró la madrugada de este viernes durante una riña en el evento. El joven resultó herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde los médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció en el cuarto de urgencias.

Las autoridades confirmaron que el caso está bajo investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.