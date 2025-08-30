Veraguas Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 16:16

Aprehenden a sospechoso por homicidio de menor de 17 años en actividad bailable en Atalaya

La Policía Nacional aprehendió a un hombre presuntamente vinculado al homicidio de un joven de 17 años en una actividad bailable en Garnaderita, Atalaya.

Aprehenden a sospechoso por homicidio 

Aprehenden a sospechoso por homicidio 

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue aprehendido por la Policía Nacional en relación con el homicidio de un menor de 17 años, ocurrido durante una actividad bailable en el sector de Garnaderita, distrito de Atalaya.

Policía Nacional aprehendió a un hombre presuntamente vinculado al homicidio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961889159641280769&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró la madrugada de este viernes durante una riña en el evento. El joven resultó herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde los médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció en el cuarto de urgencias.

Las autoridades confirmaron que el caso está bajo investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN culmina trabajos en Villa Zaita: agua potable vuelve a los hogares

Hallan tumba de Eric Bonilla, víctima de la invasión de 1989, confirma Comisión 20 de Diciembre

CSS informa cierre del cuarto de urgencia de la Policlínica de Betania este domingo

Recomendadas

Más Noticias