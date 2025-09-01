MiAmbiente y estamentos de seguridad capturan a presunto cazador de tortugas marinas

Un presunto cazador de tortugas marinas fue capturado por el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) , la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval en la playa de Juan Hombrón, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

Presunto cazador fue aprehendido con 276 huevos de tortuga marina, según MiAmbiente

Un presunto cazador de tortugas marinas fue capturado por @MiAmbientePma, la @policiadepanama y el Servicio Nacional @aeronavalpanama en la playa de Juan Hombrón, en el distrito de Antón.



El Ministerio de Ambiente detalla que el sospechoso fue sorprendido con una bolsa plástica…

Según MiAmbiente, el sospechoso fue sorprendido con una bolsa plástica que contenía carne de tortuga y 276 huevos de esta especie en peligro de extinción.

Los huevos fueron trasladados a playa Santa Clara, donde personal de MiAmbiente y estudiantes de la Universidad de Panamá mantienen un vivero especializado. El objetivo es proteger los huevos, asegurar su proceso de incubación y aumentar las probabilidades de supervivencia de estas especies marinas.

MiAmbiente recordó la importancia de proteger la fauna marina y advirtió que la caza de tortugas y la recolección de sus huevos están prohibidas y sancionadas por la ley.