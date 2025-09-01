Panamá Oeste Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 07:30

MiAmbiente cierra sendero La Cruz en Altos de Campana por 90 días

MiAmbiente cerrará temporalmente el sendero La Cruz en el Parque Nacional Altos de Campana, Chame, por trabajos de rehabilitación y seguridad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el cierre temporal del sendero La Cruz, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. La medida, que se extenderá por 90 días, forma parte de un plan de rehabilitación y mejoramiento con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes y preservar la experiencia turística en este sitio emblemático.

La institución informó que, durante el tiempo que duren los trabajos, los turistas podrán seguir disfrutando de las demás áreas del parque. “Nuestro objetivo es ofrecer un sendero renovado y más seguro”, indicó MiAmbiente en un comunicado.

El Parque Nacional Altos de Campana, declarado en 1966 como el primer parque nacional de Panamá, es considerado uno de los principales atractivos ecoturísticos de la región por su biodiversidad y vistas panorámicas hacia el Pacífico y el Canal de Panamá.

