Presupuesto del MEDUCA según la ministra Molinar: "No es real esto del PIB hacia la institución"

Ministra de Educación, Lucy Molinar.

Por Ana Canto La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, manifestó que no existe en el Estado otro renglón cuyo presupuesto esté basado en el PIB, y apeló por un cambio en la estructura institucional. "No es real esto del PIB hacia la institución", señaló.

Las declaraciones de la ministra surgieron durante la presentación de las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

