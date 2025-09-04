Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 16:37

Presupuesto del MEDUCA según la ministra Molinar: "No es real esto del PIB hacia la institución"

El presupuesto del MEDUCA en el PIB representaría el 21 % del presupuesto total y el 43 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central.

 Ministra de Educación, Lucy Molinar. 

Por Ana Canto

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, manifestó que no existe en el Estado otro renglón cuyo presupuesto esté basado en el PIB, y apeló por un cambio en la estructura institucional. "No es real esto del PIB hacia la institución", señaló.

Las declaraciones de la ministra surgieron durante la presentación de las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Basándose en el Presupuesto General del Estado para 2026, la ministra detalló que la asignación para el MEDUCA representaría el 21 % del presupuesto total, el 43 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central y el 2 % de los gastos del sector público no financiero.

