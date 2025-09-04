Presupuesto del MEDUCA según la ministra Molinar: "No es real esto del PIB hacia la institución"

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, manifestó que no existe en el Estado otro renglón cuyo presupuesto esté basado en el PIB, y apeló por un cambio en la estructura institucional. "No es real esto del PIB hacia la institución", señaló.
Basándose en el Presupuesto General del Estado para 2026, la ministra detalló que la asignación para el MEDUCA representaría el 21 % del presupuesto total, el 43 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central y el 2 % de los gastos del sector público no financiero.