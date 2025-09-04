Investigación contra exdirector de Pandeportes revive debate sobre lucha contra la corrupción

Una investigación en contra el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, sobre depósitos bancarios que ascienden a 28 millones de dólares, ha generado reacciones entre distintos sectores, quienes coinciden en que este tipo de transacciones deben ser justificadas, ante las distintas modalidades de delitos, por lo que se debe fortalecer la lucha contra la corrupción.