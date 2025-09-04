Asamblea Nacional aprueba en segundo debate proyecto de ley de Interés Preferencial.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025. Esta normativa establece un régimen de intereses preferenciales aplicables a ciertos préstamos hipotecarios, además de dictar otras disposiciones relacionadas.

Entre las principales modificaciones incluidas en el proyecto se encuentra la creación de un nuevo numeral que introduce la figura del intermediario financiero, que podrá ser una persona jurídica pública o privada autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá o el ente regulador correspondiente, con la facultad de otorgar préstamos hipotecarios preferenciales.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025, el cual establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. pic.twitter.com/YY8YCilpfO

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Asimismo, se plantea dividir al país en dos regiones para efectos de aplicación del régimen:

Región 1: Panamá y Panamá Oeste.

Panamá y Panamá Oeste. Región 2: Colón y el resto del país.

Con esta propuesta, el Legislativo busca modernizar el marco normativo y ajustar los beneficios de interés preferencial de acuerdo con la realidad económica de cada región, generando un impacto positivo en el acceso a viviendas y en el movimiento del sector construcción.