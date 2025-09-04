Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 15:16

Asamblea Nacional aprueba en segundo debate proyecto de ley de Interés Preferencial

Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la modificación de artículos de la Ley de Interés Preferencial aplicables a ciertos préstamos hipotecarios.

Asamblea Nacional aprueba en segundo debate proyecto de ley de Interés Preferencial.

Asamblea Nacional aprueba en segundo debate proyecto de ley de Interés Preferencial.

ASAMBLEA NACIONAL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025. Esta normativa establece un régimen de intereses preferenciales aplicables a ciertos préstamos hipotecarios, además de dictar otras disposiciones relacionadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963687042807714061&partner=&hide_thread=false

Entre las principales modificaciones incluidas en el proyecto se encuentra la creación de un nuevo numeral que introduce la figura del intermediario financiero, que podrá ser una persona jurídica pública o privada autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá o el ente regulador correspondiente, con la facultad de otorgar préstamos hipotecarios preferenciales.

Asimismo, se plantea dividir al país en dos regiones para efectos de aplicación del régimen:

  • Región 1: Panamá y Panamá Oeste.
  • Región 2: Colón y el resto del país.

Con esta propuesta, el Legislativo busca modernizar el marco normativo y ajustar los beneficios de interés preferencial de acuerdo con la realidad económica de cada región, generando un impacto positivo en el acceso a viviendas y en el movimiento del sector construcción.

En esta nota:
Seguir leyendo

Anteproyectos buscan impedir que el Estado cubra seguros privados de funcionarios

Atención médica pública 24/7: Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley

Comisión de Educación de la Asamblea analiza el futuro de los auxilios económicos del IFARHU

Recomendadas

Más Noticias