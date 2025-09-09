Panamá Nacionales -

Investigan supuesto caso de maltrato de un menor en escuela en Los Algarrobos

El Ministerio Público ha iniciado una investigación por un caso de supuesto maltrato de un menor en la escuela de Los Algarrobos, provincia de Chiriquí. Según la denuncia el niño de 8 años fue amarrado por una docente en el salón de clases. Personal del Ministerio de Educación y de la Defensoría del Pueblo acudieron al centro educativo para realizar los acercamientos con el niño y al resto de los compañeros.