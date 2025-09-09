Lotería Nacional de Panamá aumentará las ganancias de los billeteros

La Lotería Nacional de Panamá informó que se encuentra gestionando la aprobación de un aumento en las ganancias para los billeteros, mientras se revisa el convenio para iniciar los estudios necesarios que respalden estas mejoras.

La directora de la institución, Saquira Jaramillo, señaló que la Lotería busca aprovechar los recursos tecnológicos para modernizar sus operaciones, luego de detectar que un gran porcentaje de actividades administrativas todavía se realizaban de forma manual.

Según Jaramillo, esta situación ha permitido que algunos vendedores de billetes lleven a cabo prácticas ilícitas. Por ello, la institución, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realizará un estudio de mercado para obtener datos sobre la mejora en el pago de premios y el porcentaje correspondiente a los billeteros.

La Lotería Nacional de Beneficencia estima que anualmente pierde alrededor de 200 millones de balboas debido a la venta clandestina de billetes. Durante los operativos que realiza los miércoles y domingos, días de sorteos, se ha observado un incremento en estas ventas, lo que indica la persistencia de prácticas ilegales.