Calendario escolar del MEDUCA 2025: ¿Cuándo inicia el tercer trimestre?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que, de acuerdo con el calendario escolar 2025, los estudiantes de primaria, premedia y media iniciarán su tercer trimestre el lunes 22 de septiembre, tras culminar su periodo de vacaciones el viernes 12 de septiembre.

Este último tramo del año lectivo se extenderá hasta el 30 de diciembre, fecha en la que concluirán oficialmente las clases y se llevarán a cabo los actos de cierre. Durante este trimestre, los centros educativos desarrollarán las evaluaciones finales, actividades institucionales y procesos de balance académico.

Actos de graduación durante el tercer trimestre según MEDUCA

Vacaciones escolares - MEDUCA Telemetro Reporta

Los actos de graduación para los estudiantes que culminan niveles educativos están programados entre el 22 y el 30 de diciembre, según lo establecido en el cronograma oficial.

El MEDUCA reiteró que el cumplimiento del calendario busca garantizar la continuidad de los aprendizajes y cerrar de forma ordenada el año escolar 2025.