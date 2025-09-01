MEDUCA realiza primer Foro Nacional de Transformación Educativa

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) dio a conocer que más de 300 estudiantes de undécimo y duodécimo grados de escuelas oficiales, procedentes de las 16 regiones educativas del país, participan en el Primer Foro Nacional: Líderes por la Transformación Educativa, un espacio inédito de diálogo y construcción colectiva.

El evento marca un hito en la participación estudiantil al fomentar la formación de liderazgos juveniles sostenibles, con miras a generar proyectos que impacten directamente en la calidad educativa de Panamá.

Estudiantes de 16 regiones educativas de Panamá participan en el Primer Foro del MEDUCA

image

En la jornada participaron expositores nacionales e internacionales que en 2010 formaron parte del programa Líderes Dejando Huellas (LDH) y que hoy inspiran con sus historias de vida. Entre ellos:

Francisco Vásquez , consultor en liderazgo y emprendimiento.

, consultor en liderazgo y emprendimiento. Aitana Jiménez , periodista y coordinadora digital en la Junta Comunal de Ancón.

, periodista y coordinadora digital en la Junta Comunal de Ancón. Salma Gómez Morales , estudiante de psicología en la Universidad de Milán.

, estudiante de psicología en la Universidad de Milán. Miguel Díaz , fundador del Club Mandarín de Panamá y agregado en la Misión Permanente de Panamá ante la ONU.

, fundador del Club Mandarín de Panamá y agregado en la Misión Permanente de Panamá ante la ONU. María Alejandra Gaubeca, ingeniera aeroespacial e investigadora en la Universidad de Hong Kong.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este foro busca rediseñar un sistema educativo que responda a las necesidades del siglo XXI. “Queremos todas las ideas que salieron de los foros en sus regiones y que ahora harán para todo el país”, señaló. La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este foro busca rediseñar un sistema educativo que responda a las necesidades del siglo XXI. “Queremos todas las ideas que salieron de los foros en sus regiones y que ahora harán para todo el país”, señaló.

Los estudiantes participantes reafirmaron su compromiso de aportar a la transformación del sistema en beneficio de los más de 900 mil estudiantes que conforman la matrícula nacional.