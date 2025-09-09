¡Aplica ahora! Consorcio del Cuarto Puente abre plazas laborales para técnicos, ingenieros y más

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informa que se encuentran habilitadas nuevas oportunidades laborales para diversos cargos técnicos, profesionales y administrativos. Los interesados pueden postularse a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Oportunidades laborales en el Cuarto Puente sobre el Canal
- Supervisor de seguridad bilingüe
- Abogado
- Supervisor ambiental
- Encargado de intercambiadores
- Ingeniero de control de calidad
- Ingeniero de sitio
- Encargado de viaductos
- Traductor mandarín - inglés - español
- Ingeniero civil idóneo
- Asistente de compras
- diseñador estructural
- Asistente administrativa
¿Cómo postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente?
- Ingresa al portal oficial del MITRADEL: https://empleospanama.gob.pa/
- Crea una cuenta con tus datos personales.
- Completa tu perfil profesional.
- Adjunta tu hoja de vida actualizada.
- Postúlate a la vacante de tu interés.