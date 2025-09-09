¡Aplica ahora! Consorcio del Cuarto Puente abre plazas laborales para técnicos, ingenieros y más

Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) on Instagram: " Estas son las vacantes activas esta semana en el Consorcio Panamá Cuarto Puente. Si estás interesado en formar parte del equipo, consulta los requisitos de cada posición en nuestras historias destacadas (Vacantes) o ingresa a la plataforma de MITRADEL. Postúlate a través de: https://empleospanama.gob.pa ¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra! #VacantesCPCP #CuartoPuente #HechoPorPanameños #EmpleoPanamá"

