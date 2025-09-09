Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 11:53

¡Aplica ahora! Consorcio del Cuarto Puente abre plazas laborales para técnicos, ingenieros y más

El Consorcio Cuarto Puente anuncia las plazas laborales para esta semana, vinculadas a las áreas de construcción y administración.

Consorcio del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. 

Consorcio Cuarto Puente
Ana Canto
El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informa que se encuentran habilitadas nuevas oportunidades laborales para diversos cargos técnicos, profesionales y administrativos. Los interesados pueden postularse a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Oportunidades laborales en el Cuarto Puente sobre el Canal

  • Supervisor de seguridad bilingüe
  • Abogado
  • Supervisor ambiental
  • Encargado de intercambiadores
  • Ingeniero de control de calidad
  • Ingeniero de sitio
  • Encargado de viaductos
  • Traductor mandarín - inglés - español
  • Ingeniero civil idóneo
  • Asistente de compras
  • diseñador estructural
  • Asistente administrativa

¿Cómo postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente?

  • Ingresa al portal oficial del MITRADEL: https://empleospanama.gob.pa/
  • Crea una cuenta con tus datos personales.
  • Completa tu perfil profesional.
  • Adjunta tu hoja de vida actualizada.
  • Postúlate a la vacante de tu interés.
Embed - Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) on Instagram: " Estas son las vacantes activas esta semana en el Consorcio Panamá Cuarto Puente. Si estás interesado en formar parte del equipo, consulta los requisitos de cada posición en nuestras historias destacadas (Vacantes) o ingresa a la plataforma de MITRADEL. Postúlate a través de: https://empleospanama.gob.pa ¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra! #VacantesCPCP #CuartoPuente #HechoPorPanameños #EmpleoPanamá"

