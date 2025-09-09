Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 15:01

Consorcio Cuarto Puente avanza con trabajos de construcción en Cerro Sosa

El Consorcio Cuarto Puente recomienda a los conductores a no estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara durante los trabajos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informa que continúan los trabajos constructivos en la zona de Cerro Sosa, como parte del desarrollo del proyecto de infraestructura.

Con el fin de garantizar la seguridad de todos, se recomienda no estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara, área ubicada frente a la obra, ya que esta zona presenta riesgo de deslaves, desprendimiento de material rocoso y otras incidencias geológicas, a pesar de las medidas de control y mitigación implementadas por el consorcio.

La empresa reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad y solicita el apoyo y comprensión de los ciudadanos mientras continúan las labores constructivas.

