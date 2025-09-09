Consorcio Cuarto Puente avanza con trabajos de construcción en Cerro Sosa.

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informa que continúan los trabajos constructivos en la zona de Cerro Sosa, como parte del desarrollo del proyecto de infraestructura.

Con el fin de garantizar la seguridad de todos, se recomienda no estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara, área ubicada frente a la obra, ya que esta zona presenta riesgo de deslaves, desprendimiento de material rocoso y otras incidencias geológicas, a pesar de las medidas de control y mitigación implementadas por el consorcio.