Hombre aprehendido en Veraguas por presunta violación de sus sobrinas.

En la provincia de Veraguas, la Dirección de Investigación Judicial aprehendió a un hombre de 48 años, requerido por delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación agravada y actos libidinosos en perjuicio de sus sobrinas de 9 y 12 años.

Los hechos se registraron en la comunidad de Vueltas Largas, en el distrito de Santa Fe, donde actualmente se investigan 20 casos de presuntos delitos sexuales.

Ante esta situación, la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, señaló que se trabaja de manera interinstitucional para prevenir este tipo de delitos, incluyendo acciones para evitar el embarazo adolescente y brindar oportunidades de estudio a las jóvenes víctimas.

El detenido será presentado ante un tribunal de garantías del sistema penal acusatorio para continuar con el proceso legal correspondiente.