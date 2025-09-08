Policía Nacional captura a dos hombres por drogas y delitos contra la seguridad colectiva

La Policía Nacional , en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó sobre la aprehensión de dos hombres en el corregimiento de Veracruz durante un allanamiento.

Policía Nacional y la PGN aprehendieron a dos hombres

Dos hombres, uno a quien se le decomisó presunta sustancia ilícita y otro requerido por el delito contra la seguridad colectiva, fueron aprehendidos por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA mediante allanamiento en el corregimiento de Veracruz.

Uno de los detenidos está vinculado al decomiso de presunta sustancia ilícita, mientras que el otro se encontraba requerido por un delito contra la seguridad colectiva.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y los pasos legales a seguir.