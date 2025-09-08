Ministro Frank Ábrego representa a Panamá en la Cumbre Regional de Seguridad en Buenos Aires

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego , participa en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, junto a representantes de distintos países de la región.

"Participamos como Panamá en una Alianza por la seguridad, la justicia y el desarrollo. Unidos a la región, fortalecemos la cooperación y el compromiso de proteger a nuestros pueblos", señaló Ábrego durante su intervención.

El encuentro busca consolidar estrategias conjuntas frente a los desafíos regionales en materia de seguridad ciudadana, justicia y desarrollo, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos.