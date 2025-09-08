Argentina Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 08:55

Ministro Frank Ábrego representa a Panamá en la Cumbre Regional de Seguridad en Buenos Aires

Frank Ábrego, ministro de Seguridad, participa en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia en Buenos Aires para fortalecer la cooperación regional.

Ministro Frank Ábrego representa a Panamá 

Ministro Frank Ábrego representa a Panamá 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, participa en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, junto a representantes de distintos países de la región.

Frank Ábrego del MINSEG, participa en la Cumbre Regional de Seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965047920958247317&partner=&hide_thread=false

“Participamos como Panamá en una Alianza por la seguridad, la justicia y el desarrollo. Unidos a la región, fortalecemos la cooperación y el compromiso de proteger a nuestros pueblos”, señaló Ábrego durante su intervención. “Participamos como Panamá en una Alianza por la seguridad, la justicia y el desarrollo. Unidos a la región, fortalecemos la cooperación y el compromiso de proteger a nuestros pueblos”, señaló Ábrego durante su intervención.

El encuentro busca consolidar estrategias conjuntas frente a los desafíos regionales en materia de seguridad ciudadana, justicia y desarrollo, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSEG refuerza controles en puertos de Panamá para frenar tráfico de drogas en contenedores

Museo del Canal celebra 28 años como epicentro de memoria, innovación e inclusión

Accidente en Penonomé deja una persona calcinada y seis heridos en el sector de Sagrejá

Recomendadas

Más Noticias