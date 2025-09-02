Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 15:30

Consorcio Cuarto Puente anuncia cierres parciales en Ancón

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras de reubicación de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, se realizará un cierre parcial en la vía Emanuel Vergara, ubicada en el corregimiento de Ancón.

Los trabajos se ejecutarán del 3 al 27 de septiembre, en los siguientes horarios:

  • 7:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización en el área y seguir las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de minimizar contratiempos y garantizar la seguridad vial.

