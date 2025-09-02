Consorcio Cuarto Puente anuncia cierres parciales en Ancón.

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras de reubicación de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, se realizará un cierre parcial en la vía Emanuel Vergara, ubicada en el corregimiento de Ancón.
- 7:00 a.m. a 3:30 p.m.
- 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización en el área y seguir las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de minimizar contratiempos y garantizar la seguridad vial.