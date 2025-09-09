Aprovecha las agroferias del IMA en tu comunidad este 10 y 11 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.
Chiriquí
- Cancha comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.
Herrera
- Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.
Panamá Oeste
- Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
Veraguas
- Casa comunal de Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.
- En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.
Panamá
- Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.
Agroferias del jueves 11 de septiembre
Colón
- Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.
Herrera
- Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.
Chiriquí
- Club de Leones, corregimiento de Volcán, distrito de Tierras Altas.
Coclé
- Casa local de El Copé, distrito de Olá.
Panamá Este
- Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo.
Los Santos
- Junta comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.
Panamá
- Casa local de El Cruce de Aguacate, corregimiento de El Cacao, distrito de Capira.
Veraguas
- Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
Panamá
- Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.
Darién
- Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.