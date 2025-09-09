Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 15:30

Aprovecha las agroferias del IMA en tu comunidad este 10 y 11 de septiembre

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA

Agroferias del miércoles 10 de septiembre

Los Santos

  • Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.

Chiriquí

  • Cancha comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.

Herrera

  • Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Veraguas

  • Casa comunal de Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.
  • En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.

Panamá

  • Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.

Agroferias del jueves 11 de septiembre

Colón

  • Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.

Herrera

  • Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.

Chiriquí

  • Club de Leones, corregimiento de Volcán, distrito de Tierras Altas.

Coclé

  • Casa local de El Copé, distrito de Olá.

Panamá Este

  • Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo.

Los Santos

  • Junta comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.

Panamá

  • Casa local de El Cruce de Aguacate, corregimiento de El Cacao, distrito de Capira.

Veraguas

  • Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

Panamá

  • Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Darién

  • Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.
