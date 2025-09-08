Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 14:45

Agroferias del IMA llegan a varias provincias este 9 y 10 de septiembre

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 9 y miércoles 10 de septiembre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 9 y miércoles 10 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias para el martes 9 y miércoles 10 de septiembre

Agroferias del IMA del martes 9 de septiembre

Panamá Este

  • Agencia del IMA, corregimiento de Chepo Cabecera.

Los Santos

  • Junta Comunal de El Ejido, distrito de Los Santos.

Coclé

  • Casa ocal Tranquila Centro, corregimiento de Caballero, distrito de Antón.

Coclé

  • Casa local de Santa Cruz, corregimiento de Las Minas, distrito de Penonomé.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Cochea Abajo, distrito de David.

Darién

  • Junta comunal de Platanilla, distrito de Santa Fe.

Herrera

  • Casa comunal de París, distrito de Parita.

Panamá

  • Casa comunal de El Crisol, corregimiento de José Domingo Espina, distrito de de San Miguelito.

Colón

  • Parque público, corregimiento de Palenque, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de El Espavé, corregimiento de Sajalices, distrito de Chame.

Agroferias del miércoles 10 de septiembre

Los Santos

  • Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.

Chiriquí

  • Cancha comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.

Herrera

  • Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Veraguas

  • Casa comunal de Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.
  • En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.

Panamá

  • Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.
