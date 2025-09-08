Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 15:54

ATTT gradúa a 14 nuevos inspectores tras seminario de actualización en transporte público

La ATTT capacita a 14 nuevos inspectores en tránsito, seguridad vial y primeros auxilios, fortaleciendo la atención al público y la cultura vial en Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) celebró la graduación de 14 nuevos inspectores, quienes culminaron con éxito el Seminario de Actualización para Inspectores del Transporte Público, realizado del 1 al 8 de septiembre de 2025.

Esta capacitación, desarrollada en colaboración con la Policía Nacional a través del Instituto Superior Policial, proporcionó a los inspectores herramientas actualizadas en normativas de tránsito, seguridad vial, comunicación, ética, defensa personal y primeros auxilios.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, destacó que este proceso es fundamental para fortalecer las competencias de quienes estarán en contacto directo con la ciudadanía, promoviendo una cultura de respeto y seguridad vial en todo el país.

