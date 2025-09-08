Taxi en Panamá: Diputados proponen cambios en la ley de transporte por altos costos de cupos

El debate en la Asamblea Nacional sobre el sistema de transporte público volvió a encenderse tras las críticas de los diputados Edwin Vergara y Grace Hernández, quienes señalaron que el modelo actual de prestatarias y cupos de taxi ha encarecido y deteriorado el servicio para los panameños.

Diputados denuncian afectaciones por el sistema de cupos de taxi

Vergara recordó que el transporte fue creado con un fin social, pero que las reformas a la ley abrieron espacio para abusos. “No es algo oculto que hay personas que han pagado de 10 mil hasta 50 mil dólares por un cupo de taxi. En mi área de Chame y San Carlos es una de las más afectadas”, advirtió.

El diputado adelantó que la propuesta en discusión busca modificar dos artículos y derogar un numeral específico de la actual normativa para frenar los abusos.

Diputados cuestionan el sistema de cupos en el transporte público

Por su parte, la diputada Hernández resaltó que el problema afecta a todo el país: “Desde Bocas del Toro hasta Darién, los panameños se quejan porque no reciben el servicio, y cuando está disponible, es malo y carísimo”.

Ambos coincidieron en que la ley debe garantizar que el servicio llegue con calidad a los usuarios, pero también que los propios transportistas puedan operar sin quedar “secuestrados” dentro del actual esquema.