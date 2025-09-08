Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 07:42

Taxi en Panamá: Diputados proponen cambios en la ley de transporte por altos costos de cupos

Diputados advierten que el sistema de prestatarias y cupos de taxi afecta tanto a conductores como a usuarios. Proponen cambios en la ley de transporte.

Diputados denuncian afectaciones por el sistema de cupos de taxi

Diputados denuncian afectaciones por el sistema de cupos de taxi

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El debate en la Asamblea Nacional sobre el sistema de transporte público volvió a encenderse tras las críticas de los diputados Edwin Vergara y Grace Hernández, quienes señalaron que el modelo actual de prestatarias y cupos de taxi ha encarecido y deteriorado el servicio para los panameños.

Diputados denuncian afectaciones por el sistema de cupos de taxi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965022067293634905&partner=&hide_thread=false

Vergara recordó que el transporte fue creado con un fin social, pero que las reformas a la ley abrieron espacio para abusos. “No es algo oculto que hay personas que han pagado de 10 mil hasta 50 mil dólares por un cupo de taxi. En mi área de Chame y San Carlos es una de las más afectadas”, advirtió.

El diputado adelantó que la propuesta en discusión busca modificar dos artículos y derogar un numeral específico de la actual normativa para frenar los abusos.

Diputados cuestionan el sistema de cupos en el transporte público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965024171303510093&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la diputada Hernández resaltó que el problema afecta a todo el país: “Desde Bocas del Toro hasta Darién, los panameños se quejan porque no reciben el servicio, y cuando está disponible, es malo y carísimo”.

Ambos coincidieron en que la ley debe garantizar que el servicio llegue con calidad a los usuarios, pero también que los propios transportistas puedan operar sin quedar “secuestrados” dentro del actual esquema.

En esta nota:
Seguir leyendo

Accidente en Penonomé deja una persona calcinada y seis heridos en el sector de Sagrejá

IFARHU: 2do pago del PASE-U y requisitos para cobrar el beneficio pronto

Atención Ancón: IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento este martes 9 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias