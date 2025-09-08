Mi Caja Digital de la CSS: Descarga tu ficha digital de septiembre 2025 en simples pasos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya se encuentra disponible la ficha digital de septiembre 2025 en la plataforma Mi Caja Digital, un documento esencial para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.

Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite a los asegurados consultar su historial de aportes y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia de la CSS.

Cómo descargar la ficha digital paso a paso

Mi Caja Digital CSS.png CSS

Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña (los mismos de la Caja Virtual CSS).

con tu usuario y contraseña (los mismos de la Caja Virtual CSS). Entra al menú “Mis Servicios”: Selecciona la opción “Mi ficha digital”.

Elige el periodo: Selecciona septiembre 2025.

Descarga el PDF: Haz clic en el ícono de descarga para guardar el documento en tu dispositivo.

Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS recordó que este servicio forma parte de su plan de modernización digital, con el fin de facilitar los trámites y mejorar la atención a sus asegurados en todo el país.