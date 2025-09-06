Cirugías de cataratas de la CSS benefician a 50 pacientes en Bocas del Toro

Unos 50 pacientes serán beneficiados con una jornada de cirugías de cataratas que se desarrolla este fin de semana en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de la Caja de Seguro Social ( CSS ), en Changuinola, Bocas del Toro.

La entidad informó que esta jornada tiene como objetivo reducir la mora quirúrgica y brindar a los pacientes de diferentes puntos de la provincia la oportunidad de retomar sus actividades diarias e independencia, afectadas por problemas de visión.

El doctor Esteban Sinclair, director médico del hospital, explicó que cataratas, pterigión (crecimiento anormal del color de la conjuntiva) y glaucoma son patologías de preocupación para las autoridades de la CSS en Bocas del Toro debido a su frecuencia y aparición en edades tempranas.

Por su parte, la directora provincial de la CSS, Melissa Navarro, indicó que para esta primera megajornada de cataratas, el equipo ha sido reforzado con dos oftalmólogos adicionales, uno procedente de la ciudad de Panamá y otro de la provincia de Veraguas. Además, destacó que el listado de beneficiados es amplio e incluye a personas que llevan mucho tiempo padeciendo estas afecciones visuales.