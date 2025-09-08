Proyecto de modificación de la ley de intereses preferenciales avanza tras tercer debate en la Asamblea

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate con 46 votos a favor el proyecto de ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales aplicables a ciertos préstamos hipotecarios, además de dictar otras disposiciones relacionadas.
Asimismo, se plantea dividir al país en dos regiones para efectos de aplicación del régimen:
- Región 1: Panamá y Panamá Oeste
- Región 2: Colón y el resto del país
Con esta propuesta, el Legislativo busca modernizar el marco normativo y ajustar los beneficios de interés preferencial de acuerdo con la realidad económica de cada región, generando un impacto positivo en el acceso a viviendas y en el movimiento del sector construcción.