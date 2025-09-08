Panamá Deportes -  8 de septiembre de 2025 - 22:49

Panamá empata 1-1 con Guatemala y complica su camino en la eliminatoria mundialista

La Selección de Panamá empató 1-1 ante Guatemala y suma dos puntos en la eliminatoria de Concacaf. El reto será ganar los próximos cuatro partidos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá no pudo pasar del empate y terminó igualando 1-1 ante Guatemala, en la segunda fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a 2026. Con este resultado, el onceno nacional suma apenas dos puntos en la primera ventana.

El panorama del Grupo A queda de la siguiente manera:

  • Surinam lidera con 4 puntos.
  • El Salvador ocupa la segunda posición con 3.
  • Panamá se mantiene con 2 unidades.
  • Guatemala cierra con 1 punto.

Aunque Panamá aún conserva opciones, el camino se complica: el equipo deberá ganar los próximos cuatro partidos para asegurar su clasificación, un reto que exige máxima concentración y regularidad.

