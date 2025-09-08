Panamá empata 1-1 con Guatemala y complica su camino en la eliminatoria mundialista

La Selección de Panamá no pudo pasar del empate y terminó igualando 1-1 ante Guatemala, en la segunda fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a 2026. Con este resultado, el onceno nacional suma apenas dos puntos en la primera ventana.
Selección de Panamá empató ante Guatemala
El panorama del Grupo A queda de la siguiente manera:
- Surinam lidera con 4 puntos.
- El Salvador ocupa la segunda posición con 3.
- Panamá se mantiene con 2 unidades.
- Guatemala cierra con 1 punto.
Aunque Panamá aún conserva opciones, el camino se complica: el equipo deberá ganar los próximos cuatro partidos para asegurar su clasificación, un reto que exige máxima concentración y regularidad.