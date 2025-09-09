Volkswagen lanza autos eléctricos urbanos desde 25 mil euros para competir con China

El fabricante de automóviles Volkswagen presentó este lunes una nueva gama de vehículos eléctricos urbanos más asequibles, en un contexto donde la industria automovilística alemana enfrenta una de sus mayores crisis ante la creciente presión de las marcas chinas.

Durante el salón del automóvil de Múnich, “IAA Mobility”, el principal productor europeo mostró cuatro nuevos modelos de sus marcas Volkswagen, Cupra y Škoda, que estarán disponibles en el mercado a partir de 2026, con precios iniciales desde 25,000 euros (aprox. 29,300 dólares). La meta es alcanzar el 20% del mercado europeo de autos eléctricos urbanos.

Volkswagen presentó en Múnich su nueva gama de autos

Sin embargo, el desafío no será fácil, ya que fabricantes chinos como BYD continúan avanzando con fuerza en Europa. La compañía asiática anunció en Múnich que su modelo Dolphin Surf, lanzado en mayo en Europa a un precio cercano a los 20,000 euros, será fabricado en Hungría a finales de 2025, lo que le permitirá evitar los aranceles europeos y mantener precios más competitivos.

La batalla por el mercado de la movilidad eléctrica en Europa se intensifica, con las automotrices alemanas apostando por modelos urbanos más accesibles, mientras los fabricantes chinos consolidan su presencia con precios bajos y producción dentro de la Unión Europea.

FUENTE: AFP