Colombia denuncia amenaza de "invasión" de EE. UU. y llama a consultas a su embajador.

El gobierno de Gustavo Petro denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos, y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas.

Los duros intercambios entre el republicano Trump y el izquierdista Petro han llevado las relaciones entre ambos países, aliados históricos en la región, a su punto más bajo en décadas.

El presidente estadounidense prometió el domingo poner fin a la ayuda a Colombia y dijo que este lunes anunciaría aranceles, tras calificar a su homólogo colombiano de "líder narcotraficante" debido a los altos niveles de producción de droga en el país sudamericano.

Trump añadió que Colombia debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato". Si no lo hace, "Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma".

Este lunes el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia".

"No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", declaró a Blu Radio.

Benedetti planteó que una alternativa de Estados Unidos sería fumigar los narcocultivos con el pesticida glifosato, lo que de igual manera representaría una golpe a la "soberanía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980287665732743603&partner=&hide_thread=false El gobierno de Gustavo Petro denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos, y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas.



Los duros… pic.twitter.com/mEJnykQofV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

FUENTE: AFP