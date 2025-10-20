Trump asegura que el alto al fuego entre Israel y Hamás sigue en vigor pese a los bombardeos en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el alto el fuego entre Israel y Hamás continúa en vigor, pese a los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza, que han dejado al menos 45 palestinos muertos, según reportes de la agencia de Defensa Civil del enclave gobernado por el movimiento islamista.

Los bombardeos ocurrieron luego de que Israel acusara a Hamás de violar la tregua que entró en vigor el pasado 10 de octubre, lo que llevó al gobierno israelí a suspender la entrada de ayuda humanitaria “hasta nuevo aviso”. Sin embargo, el ejército israelí anunció este domingo que volverá a aplicar el alto el fuego.

Pese a las tensiones, Trump insistió que el cese del fuego se mantiene vigente

Durante los enfrentamientos, dos soldados israelíes murieron en Rafah, en el extremo sur de Gaza, donde la población enfrenta una crítica escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible debido a meses de bloqueo.

Hamás, por su parte, negó haber violado la tregua, acusando a Israel de buscar “pretextos” para reanudar las hostilidades, que comenzaron el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo armado lanzó un ataque en el sur de Israel.

